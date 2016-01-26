الزمالك يفحص شكوى وكيل محمد كوفي في اتحاد الكرة

توجه سمير متولي المدير الإداري للزمالك إلى اتحاد كرة القدم المصري الثلاثاء لفحص الشكوة المقدمة من سمير السيد وكيل اللاعبين ضد مدافع الفريق محمد كوفي البوركيني.

وطلب كوفي من إدارة الزمالك التدخل لحل الأزمة قائلا إن السيد ليس وكيله حاليا وإنما انتهت علاقتهما منذ 4 سنوات.

وانضم المدافع الدولي للزمالك مطلع موسم 2014-2015 الذي حقق فيه الزمالك الثنائية المحلية وخسر السوبر المصري لصالح غريمه التقليدي الأهلي.

وكان كوفي أحد ركائز الزمالك الأساسية مع المدربين جوزوالدو فيريرا وماركوس باكيتا قبل أن يعتمد المدير الفني الحالي أحمد حسام ميدو على أحمد دويدار وعلي جبر في قلب الدفاع.