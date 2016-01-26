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مدرب الإسماعيلي - في الجول يكشف السيناريوهات المحتملة للدراويش قبل مواجهة الزمالك

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مدرب الإسماعيلي - في الجول يكشف السيناريوهات المحتملة للدراويش قبل مواجهة الزمالك مدرب الإسماعيلي - في الجول يكشف السيناريوهات المحتملة للدراويش قبل مواجهة الزمالك

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com عن الفارق بين موقف حسام غالي لاعب الأهلي حين تم إيقافه وعلي جبر مدافع الزمالك حين لم تتم معاقبته.

لجنة المسابقات كانت قد أوقفت غالي في وقت سابق 4 مباريات بسبب ظهوره متورطا في شجار مع لاعب من الإنتاج الحربي.

وحامت الشكوك حول إمكانية معاقبة علي جبر بعد ظهوره في إحدى اللقطات بعد مباراة الزمالك وسموحة متداخلا في موقف أزمة.

وصرح عامر حسين لـFilGoal.com "حسام غالي واقعته كانت في الملعب أثناء سير اللقاء ومسجلة على شريط التلفزيون المصري".

وأردف "أما علي جبر فلم تتم مع لاعب منافس. ليست في الملعب. ولم ترد في تقرير الحكم ولم تلتقطها كاميرات التلفزيون المصري".

وأضاف "ظهرت اللقطة فقط في مقطع مسجل عبر كاميرا غير واضحة ولا تتبع جهة تلتزم بها لجنة المسابقات".

وأتم "كذلك لم يتقدم أحد بشكوى ضد علي جبر".

ثم تطرق عامر حسين عن هل القرار فيه تجني على الأهلي عكس الزمالك؟

أجاب عامر حسين "عماد متعب دخل في شجار من قبل مع شخص ما عند حافلة الفريق. هل عاقبناه؟ بالتأكيد لا لأن موقفه كان في تلك الحالة شبيها بما حدث مع علي جبر".

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