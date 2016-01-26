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محافظ الإسماعيلية يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بالتل الكبير

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محافظ الإسماعيلية يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بالتل الكبير محافظ الإسماعيلية يتفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بالتل الكبير
زار اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمد شيحة رئيس مركز ومدينة التل الكبير موقع مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحى الكبرى بالتل الكبير لتفقد ما تم تنفيذه من أعمال التوسعات الجديدة التى تمت بالمحطة.

شملت الأعمال تنفيذ محطة الرفع الرئيسية بقرية الظاهرية ومحطة رفع أبو عاشور ومحطة رفع قرية البكارشة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط الطرد وخطوط الانحدار والتى تصل جملة تكلفتها إلى 85 مليون جنيها والتى تهدف إلى رفع القدرة التصريفية للمحطة من 15 إلى 35 ألف متر مكعب يوميا .

وتخدم المحطة قرى البعالوة الكبرى والقرين الجديدة وحسن أبو عيادة والجزيرة الخضراء والبكارشة وأبو عاشور والظاهرية. وتصل التكلفة الإجمالية للمشروع شاملا المحطة والتوسعات الجديدة وخطوط الطرد والشبكات إلى نحو 145 مليون جنيها .

ورافق المحافظ خلال زيارته للمحطة المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمحافظات القناة والمهندس أشرف الدياسطى والعميد مجدى أمام مأمور مركز شرطة التل الكبير وسعد بغدادى نائب رئيس المركز والمدينة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

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