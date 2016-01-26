بالصور.. محافظ الإسماعيلية يؤكد على رفع مستوى الخدمة لمرضى مستشفى الجامعة

قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، إنه من منطلق أن الحصول على العلاج والدواء حق أصيل لكل مواطن، فإنه لابد من التزام جميع العاملين والقائمين على المنظومة الصحية بالمحافظة بمختلف مستوياتهم بحسن معاملة المرضى وذويهم، والعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمواطنين من خلال المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة للدولة.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها المحافظ لمستشفى جامعة قناة السويس للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية التى يتم تقديمها للمرضى، والتي استقبله خلالها الدكتور هاني الدمياطي مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس .

وخلال الزيارة تفقد المحافظ عدد من الأقسام والعيادات والتقى بعدد كبير من المرضى واستمع إلى مطالبهم وشكواهم التى وعد بالعمل على تلبيتها.

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