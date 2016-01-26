ننشر جدول القوافل الطبية لوزارة الصحة فى قرى مركز بلقاس بالدقهلية

أعلنت مديرية الصحة والسكان، بالدقهلية تنظيم 16 قافلة طبية بقرى مركز بلقاس خلال فبراير القادم، تبدأ بقرية 39 الدرافيل بقافلتين يومى 1،2 فبراير الجارى، وقرية 51 أبو ماضى 2 قافلة يومى 5،6 فبراير، وقرية الروضة 2 قافلة يومى 8،9 فبراير، قرية موسى العرب 2 قافلة يومى 12، 13 فبراير، قرية المستعمرة الشرقية 2 قافلة يومى 16،15 فبراير.

كما توجه مديرية الصحة قوافل طبية لقرية 55 أبو ماضى 2 قافلة يومى 19،20 فبراير، وقرية شرقية المعصرة 2 قافلة يومي22، 23 فبراير، وقرية 28 بصار عدد 2 قافلة يومى 26، 27 فبراير.