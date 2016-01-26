محافظ السويس يساهم بالمؤتمر الأول للمشاركة المجتمعية من أجل تنمية المحافظة

افتتح اللواء أحمد حلمى الهياتمى، محافظ السويس، ظهر اليوم، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأول للمشاركة المجتمعية من أجل تطوير وتنمية السويس بحضور رجال الأعمال والمستثمرين.

بدأ اللقاء بعرض لجهود القوات المسلحة فى خدمة المجتمع السويس وتقديم دراسة لتطوير ميادين السويس وما تم من أعمال صيانة وتطوير لعدد من المدارس المختلفة .

وأكد الهياتمى أن مؤسسات الدولة تسعى جميعا لتعظيم القيمة المضافة للتنمية المجتمعية من خلال وضح بدائل لمشكلة البطالة والمشاركة المجتمعية الفعالة وتقديم خدمات جليلة لشعب السويس موضحا أن هناك عدد من المشروعات التى سيتم افتتاحها على أرض المحافظة خلال الفترة القادمة .

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة المجتمعية فى المجتمع من خلال المساهمة فى تطوير وتنمية السويس والاهتمام بالتعليم والصحة والنظافة والطرق والإسكان وتشغيل الشباب ودعم نادى منتخب السويس .

وأعلن المهندس عبد الفتاح الديدى، صاحب أحد المصانع بالمنطقة الحرة دعم منظومة التنمية والتطوير بمحافظة السويس بـ 200 ألف جنيه.

وأكد عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، على الدور القوى والمشاركة الفعالة للجيش الثالث الميدانى مع شعب السويس، مشيرا إلى أن هناك شركات على أرض السويس ساهمت وقدمت الكثير لمحافظات أخرى غير السويس.

أضاف عبد الحميد كمال: "نحن مع المستثمرين ونشجع الاستثمار الجاد الذى يخدم المجتمع"، مؤكدا على ضرورة إنشاء مراكز تدريب داخل الشركات وعمل دراسة بالمطالب والاحتياجات من مستشفيات وتوفير فرص عمل وتفعيل نسبة تعيين الـ5%.

وكشف طلعت خليل، عضو مجلس النواب، أن هناك ملفات شائكة فى مجال التعليم والصحة مشيرا إلى أن هناك مميزات تعطى من الدولة للمستثمر لذا يجب أن يقدم الكثير لشعب السويس من خلال المشاركة المجتمعية.

وفى اللقاء تم التاكيد على الاهتمام بالتعليم الفنى من خلال مراكز التدريب وعمل مناهج تناسب سوق العمل ومتطلبات الشركات والمصانع بالسويس.

وتحدثت فوزية عبد الله نائب رئيس شركة النصر للبترول ومقرر المجلس القومى للمرأة عن اهمية انشاء مراكز تدريب فنية بالشركات وتشغيل الشباب ، واشارت الى ان المشاركة المجتمعية إختيارية من اجل التنمية وهى حق على أصحاب الشركات التى أخذت الموافقة على انشائها من المحافظة ، واكدت انه يجب ان يكون هناك خط تعاون مع المستثمرين لتحديد عدد العمالة المطلوبة والمشاركة المجتمعية.

حضر اللقاء عبد الحميد كمال وطارق متولى وطلعت خليل أعضاء مجلس النواب بالسويس وعدد من رؤساء الشركات والمصانع ورؤساء الاحياء واعضاء مجلس ادارة المنظمة المصرية الدولية لحقوق الانسان والتنمية ومديرى المديريات والذى عقد بأكاديمية النصر للبترول بالسويس.



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