أمطار غزيرة على مدن شمال سيناء وإعاقة حركة السير بها

شهدت شمال سيناء هطول الأمطار بغزارة على مختلف أنحاء المحافظة، وتجمعت مياه الأمطار بالشوارع الرئيسية والميادين فى شوارع مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح، وأعاقت حركة السير بها.

وقال المهندس محمد فهمي البيك، رئيس مدينة العريش، إنه تم الدفع بسيارت كسح مياه تابعة لمجلس المدينة وشركة المياه لشفط المياه وتيسير حركة السير.

> وفى مناطق وسط سيناء، جرت المياه فى مسارات الوديان وبين الجبال دون أن تسبب قطع للطرق.

وأكد نصر الله محمد رئيس مدينة نخل، إنه جار متابعة الموقف من خلال غرفة عمليات ومتابعات لمسارت السيول بتعاون مشترك بين مجلس المدينة وقسم شرطة نخل والصحة، وكافة الجهات ذات الاختصاص.