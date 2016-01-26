محافظ الوادي الجديد يكرم مصابي وشهداء ثورة يناير

كرم اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد مصابي وأسر شهداء ثورة يناير في احتفالية نظمتها المحافظة صباح اليوم بمقر الديوان العام، وذلك بحضوراللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة وفضيلة الشيخ محمد بخيت مدير عام الأوقاف والأنبا بقطر أسقف عام كنائس الوادي الجديد وعدد من التنفيذين بالمحافظة، وذلك في اطار احتفالات المحافظة بالذكرى الخامسة لثورة يناير وأعياد الشرطة.

وقال «عشماوي، خلال الاحتفال ‘‘إنه لولا دماء هؤلاء الشهداء لما قامت ثورة 30 يونيو ولما وصلنا إلى ما نحن فيه من أمن واستقرار’’ ، داعيًا الله أن يديم على مصر نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ القيادة السياسية التي أخذت على عاتقها حماية مصر وشعبها.

وقام بمنح المكرمين شهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية وإلتقط الصور التذكارية معهم، مؤكدًا علي حرصه علي التواصل مع أسر الشهداء ومصابي الثورة تخليدًا لما بذلوه من جهد في سبيل الوطن وأن مصر لن تنسي حقهم، كما أشار إلى أن مكتبه مفتوح للاستماع لهم في أي وقت.