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ودعي "الكراكيب" بهذه الحلول...

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الثلاثاء 26-01-2016 15:41

تتراكم "الكراكيب" من فترة لأخرى. لذا، لا بدّ من التخلص منها فوراً؛ تفادياً من حدوث الفوضى التي تشوّه "ديكورات" المنزل وتنعكس سلباً على حالة ساكنيه النفسية. في ما يأتي، 8 حلول للتخلص من "الكراكيب":

1. ضعي الأشياء المستخدمة بشكل دائم كالمفاتيح مثلاً في مكان محدد، وذلك لسهولة إيجادها كلما أردت استعمالها.
2. خزني الأوراق في صناديق، ورتبي الأخيرة بشكل تبدو جزءاً من ديكور الغرفة. كذلك، يمكنك حفظ ألعاب طفلك في سلال من "لبلاستيك" تركن في زوايا الغرفة.

3. استغلي البرطمانات القديمة الفارغة، في حفظ الأغراض الصغيرة.
4. خصصي صندوقاً للمهملات، في كل غرفة في المنزل.
5. خصّصي مكاناً مناسباً للأثاث والأجهزة والإكسسوارات، قبل شرائها.
6. وزعي أو تبرعي بالملابس التي لم تعودي ترتدينها منذ أكثر من سنة.
7. تخلّصي من الأدوية القديمة بمجرد انتهاء تاريخ صلاحيتها.
8. استعيني بالأريكة التي تحوي صندوقاً في أسفلها، بهدف حفظ الأشياء بشكل أنيق.

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سيدتي