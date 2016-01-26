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صور| «أكتوبر الجديدة» تستعد لزيارة «السيسي».. واقتراح بتسميتها مدينة الملك سلمان

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صور| «أكتوبر الجديدة» تستعد لزيارة «السيسي».. واقتراح بتسميتها مدينة الملك سلمان صور| «أكتوبر الجديدة» تستعد لزيارة «السيسي».. واقتراح بتسميتها مدينة الملك سلمان

قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر، إن المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، تستعدان لتخصيص جزء من مدينة السادس من أكتوبر، لتكون مدينة جديدة باسم “أكتوبر الجديدة” بجهاز مدينة مستقل، وذلك للتوسعات العمراينة الشمالية والجنوبية بالمدينة، والتي تمت خلال العامين الماضيين، ما جعل جهاز المدينة الحالي لا يتحمل عبئها.

وأكد “بدوي”، لوكالة أنباء أونا، أن جهاز المدينة سيتوجه بالدعوة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزيارتها بعد الانتهاء من كافة التجهيزات المطلوبة خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المقرر أن يتم تعيين المهندس محمد عبد المقصود، نائب رئيس جهاز المدينة الحالي، رئيسًا لجهاز المدينة الجديدة.

وقال رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر:” إن فصل تلك المنطقة عن جهاز المدينة، وتكوين مدينة أخرى بجهاز مستقل تابعة لمحافظة الجيزة، جاء بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي الأخير، عن إقامة عدد من المشروعات بمدينة السادس من أكتوبر، على رأسها مدينة الخيول، وواحة أكتوبر، وعدد من المشروعات أخرى، ومن المقترح أن يطلق عليها اسم ملك سلمان عبد العزيز، احتفاءًا بالتعاون المشترك بين الجانب المصري والسعودي في المشاريع التي تضمها المدينة”.

يذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة، تضم حي حدائق أكتوبر، وعددًا من مشروعات الإسكان، مثل:”دجلة بالمز، هرم سيتي، الحي الإيطالي، الحي الإسباني، مدينة الرباب، ومشروع الإسكان المتوسط”، وعددٍ من المشروعات الأخرى.

مراسل: عمر شوقي

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أونا

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