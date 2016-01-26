أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط 3 سيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية في الوادى الجديد‎

Google+ Print
ضبط 3 سيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية في الوادى الجديد‎ ضبط 3 سيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية في الوادى الجديد‎

 

اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد – أرشيفية

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من  رئيس مباحث إدارة المرور بالمحافظة، يفيد بضبط  سيارتي ملاكي وسيارة أجرة ميكروباص 14 راكب  متلاعب في مواصفاتهم الفنية

قامت حملة أمنية مرورية بقيادة الرائد أحمد فاضل رئيس مباحث مرور الوادي الجديد والملازم أول أحمد ربيع معاون مباحث مرور المحافظة، أسفرت عن ضبط سيارتين دفع رباعي ملاكي الوادي الجديد وسيارة أخرى أجرة ميكروباص تم التلاعب في محاورها والشاسيهات وغير مطابقة للمواصفات الفنية القانونية.

تم التحفظ على السيارات داخل ديوان مرور الوادي الجديد بمدينة الخارجة وتحرير المحاضر أرقام ” 3925 و 3867 و 3 جنح مرور 2016 “، وأخطرت النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا