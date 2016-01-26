ضبط 3 سيارات غير مطابقة للمواصفات الفنية في الوادى الجديد‎

تلقى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث إدارة المرور بالمحافظة، يفيد بضبط سيارتي ملاكي وسيارة أجرة ميكروباص 14 راكب متلاعب في مواصفاتهم الفنية

قامت حملة أمنية مرورية بقيادة الرائد أحمد فاضل رئيس مباحث مرور الوادي الجديد والملازم أول أحمد ربيع معاون مباحث مرور المحافظة، أسفرت عن ضبط سيارتين دفع رباعي ملاكي الوادي الجديد وسيارة أخرى أجرة ميكروباص تم التلاعب في محاورها والشاسيهات وغير مطابقة للمواصفات الفنية القانونية.

تم التحفظ على السيارات داخل ديوان مرور الوادي الجديد بمدينة الخارجة وتحرير المحاضر أرقام ” 3925 و 3867 و 3 جنح مرور 2016 “، وأخطرت النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات.