هيئة الاستعلامات: دعوة وسائل الإعلام العالمية للمشاركة فى الكوميسا

قال السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه أم توجيه الدعوة لكل وسائل الإعلام العالمية للتسجيل على موقع المؤتمر للمشاركة فى منتدى الكوميسا فى مدينة شرم الشيخ يومى 20 و21 فبراير المقبل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى اليوم، الثلاثاء، إلى أن الهيئة لديها كافة الاستعدادات لتسهيل مهمة عمل الوفود الإعلامية المشاركة فى الكوميسا.

وطالب رئيس هيئة الاستعلامات وسائل الإعلام بسرعة تسجيل البيانات على الموقع حتى يتسنى لها المشاركة ونقل الحدث العالمى لمختلف الدول.

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