باكورة قصص مجموعة كريستيان لوبوتان لربيع و صيف 2016 

فى ليلة باريسية مظلمة ، كانت Amazoula -النجمة الشهيرة و التي دخلت موءخرا فى طَي النسيان - فى طريقها لشقتها التي تقع فى الحي الاول . كانت قد احتست كاسين من الشمبانيا فقط لا غير ، الا انها كانت تشعر بالدوار، و ما كان يدر يخلدها أبدا ان وضعاً ماساوياً ينتظرها قريباً .

قرب الفجر، فوجئت الخادمة Wawy Dolly - و التي كانت. مرتدية حذاءها البمبي الفاقع - فوجئت عند استيقاظها من النوم بجسد Amazoula ملقي بجانب كرسيها المفضل الضحية لم ينفك رباط صندلها المبتكر من كريستيان لوبوتان و لا تزال شنطتها ال Paloma في يدها.

كانت الشقة فى حالة من الفوضى ، السجادة ظهرت عليها اثار اقدام غريبة و اما شنطة سفرها القديمة فكانت نصف ممتلئة ، كما لوحظ ايضا ان قميصاً من الحرير قد تم رميه باهمال علي الارض .

شهقت الخادمة من هول المنظر و كادت ترمي علي السجادة صينية عليها حلوي ال macarons المخبوزة حديثاً .

عندما وصلت الشرطة بعد وقت قصير ، كان مسرح الجريمة محيرا بالنسبة لهم.

علم المفتش Laperouse منذ البداية بان جريمة بشعة كتلك -و التي لا دافع ظاهر وراءها - ان القضية نحتاج الي محقق ذو خبرة ، له عين تستكشف من هو وراء تلك الجريمة و ضرورة تقديمه للعدالة . و هاهي تأتي المحققة Baila و المعروفة ايضا باسم Baila Spike و هو اسم عرفت به بين أقرانها نظرا لحدث ذكاءها التي تشبه السكين و مشيتها الواثقة حتي لو كانت ترتدي حذاءاً بشرائط عالي الكعب بطول ١٢٠ ملليمتر .

عند دخولها الشقة ، قامت المحققة Baila بمعاينة مسرح الجريمة ، و لم يمض وقت طويل عليها لتعثر علي اول خيط لحل هذا اللغز . الا وهو انبوبة احمر شفاه كريستيان لوبوتان تمسكه الضحية بشدة حتي عند موتها . استنتجت المحققة Baila ان إصبع احمر الشفاة الذي لم يستعمل كان يعني انه لم يكن فى حوزتها لأكثر من لحظات قصيرة و ان استخدامه لم يكن هدفه هو وضعه علي الشفاه بل شيء أعمق من ذلك .

قام المفتش Laperouse باقتياد المحققة الي غرفة الصالون ، حيث قامت باستجواب الخادمة Dolly و التي كانت بالطبع مضطربة . قالت الخادمة بتأثر شديد انAmazoula كان لها معجبين كثيرين من الرجال و النساء لكنها لا تتخيل ان يصل هذا الإعجاب الي مرحلة الخطر . السؤال الذي يطرح نفسه إذن هو : هل تخطي احد منهم هذا الإعجاب ليرتكب جريمة قتل؟

استمرت المحققة Baila فى تحرياتها و هي ترتدي حقيبتها الPaloma و اذا بها تلاحظ أمراً غير عادي : رأت حذاءاً من نوع الصندل العالي النعل Wedge قاعدته مصنوعة من جلد ال Python بلون فاقع تتداخل معه مجموعة من رسومات الورود ثلاثية الأبعاد . قامت المحققة بمعاينة هذا الحذاء الفريد من نوعه و قالت فى نفسها : " ياله من حذاء رائع " . و علق المفتش Laperouse - و كأنه يقرا افكارها - قائلا " يبدو انه من نوع. ال. Ha Why Luna وهو نوع نادر من المجوهرات الثمينة "

هذا و لم تترك المحققة أية تفاصيل حولها دون معاينة ، و ساعدها ذلك بالعثور علي عدة ادلة جديدة منها صندل انيق مطعم بالفصوص و معروف باسم Girl’s best friend و كذلك حذاء كلاسيكي مصنوع من الجلد اللميع و المسمي Last Empress.

كان واضحاً لدي المحققة Baila ان المجرم الذي هاجم Amazoula قد غادر مسرح الجريمة فى عجالة ، و ان كل الأشياء ذات القيمة العالية تركت فى الشقة كما هي .

داهم المحققة Baila شعور غريب عليها ، الا وهو الشعور بالغيرة . فقد أعجبت كثيرا بخزانة ملابس Amazoula ، كما أعجبت ايضا بنهايتها ! و أخذ هذا الشعور الغريب يتزايد كلما عثرت علي دلائل جديدة و هذا جعلها غير مرتاحة علي الإطلاق .

قامت المحققة Baila باغلاق ملف التحقيق فجاة بعد عثورها علي اخر دليل : الا وهو زجاجة طلاء أظافر Rouge Louboutin Nail Colour لونه احمر مثل الدم و محلي بغطاء مدبب طويل و مثير . تساءلت المحققة :" هل يمكن ان يكون ذلك هو سلاح الجريمة ؟ "

التحقق من ذلك يقتضى تحليلا دقيقا فى المعمل الجنائي للتأكد من تلك النظرية .هذا و سوف تاخذه المحققة بنفسها للمعمل اليوم حتي تتيقن من صحة هذا الافتراض .

و عند توديعها للمخبر Laperousse و للخادمة Dolly ، سالها المخبر : " لماذا انت ذاهبة الان؟" ردت بقولها : " لدي الكثير من الأدلة لفحصها ".

غادرت المحققة Baila الشقة مسرعة ، عابرة شارع جان جاك روسو و فى داخلها صوراً كثيرة من المشاهد التى رأتها فى مسرح الجريمة قائلة لنفسها :

" من قتل Amazoula لا يزال حراً طليقاً، هل هناك امرأة أنيقة فى مأمن فى هذه المدينة ؟"