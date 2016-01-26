تصاميم قفازات مميزة لأناقة شتوية رائعة!

تستخدم النساء أيديهن بكثرة في الأعمال المنزلية كافة، مما يجعلها عرضة لمختلف العوامل الجوية التي تؤثر على جمالهن ونعومتهن. لذلك، ننصحك أن تولي يديك اهتماماً خاصاً ،ولاسيما في فصل الشتاء، حيث تتعرضان للجفاف نتيجة البرد، وأفضل طريقة لفعل ذلك هي القفازات التي تمنحك أناقة مميزة وتقدم لك الحماية المطلوبة في هذا الفصل البارد.

أجمل الاكسسوارات من جلود وفرو الحيوانات

وطبعاً، القفازات هي أحد الاكسسوارات الرائجة جداً منذ زمن قديم و حتى اليوم، وهذا الموسم رأينا تصاميم رائعة منها لدى كثير من دور الأزياء العالمية مثل: "دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، "غوتشي" Gucci، "لانفان" Lanvin، "فالنتينو" Valentino، وغيرهم…

وقد استخدمت مواد مختلفة في صناعة هذه القفازات مثل الصوف، الجلد، المخمل، الفرو، وحتى الدانتيل في التصاميم الأكثر رسمية.

وهنالك تصاميم مختلفة للقفازات منها القصيرة التي تغطي الكف فقط، ومنها المتوسطة الطول التي تصل لمنتصف الذراع ومنها الطويلة التي تصل لأعلى الكوع.

وقد تنوعت ألوانها لتشمل الأسود والبيج، البني والعسلي كما الأحمر وبعض الألوان الحيوية.

وبإمكانك أن تنسقي القفازات مع مختلف الملابس وبشكل خاص مع المعاطف، أو مع الرداء أو حتى مع فساتين السهرة الرسمية، لكن حينها أنصحك باعتماد القفازات الطويلة المصنوعة من أقمشة فاخرة.

شاهدي أجمل تصاميم القفازات هنا واختاري ما يعجبك منها؛ لتحمي يديك وتمنحي أسلوبك في الموضة أناقة وعصرية

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