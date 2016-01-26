في اليوم الثاني: رالف أند روسو تفرض نفسها بجدارة

فرضت دار رالف أند روسو Ralph & Russo نفسها بامتياز في اليوم الثاني من أسبوع باريس للخياطة الراقية. فقد قدم الثنائي تامارا رالف Tamara Ralph وميكاييل روسو Michael Russo عرضاً يحمل بجدارة كل مواصفات الخياطة الراقية. أدخلنا هذا العرض في عالم الجمال بكل تجلياته، من خلال فساتين ملكية غنية بالتطريزات الراقية، لا تخلو من اللمسة العصرية. أهم ما يميّز أزياء هذا العرض هو عدم وجود قصة أو اتجاه، فكل فستان يحكي قصّة، بطلاتها الرومانسية والأنوثة والجمال، تجسّدت من خلال قطع من الورود التي تناثرت على الفساتين، أو من خلال التطريزات التي تنمّ عن حرفية كبيرة، والقصّات ذات الأنوثة الطاغية. وما زاد من جمال هذا العرض، مشاركة دار المجوهرات الفاخرة شوبارد Chopard، حيث تزيّنت العارضات بأجمل الأقراط والأساور، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها دار مجوهرات بحجم دار شوبارد في عروض الأزياء.

كان عرض دار "ديور" Dior راقياً، رغم الفراغ الذي تركه راف سايمونز Raf Simons، وقد أولت مهمة تصميم أزياء عرض هذا الموسم لفريقها الداخلي. جاءت معظم الأزياء عصرية، لا تخلو من بعض التفاصيل التي تذكّر بإرث هذه الدار العريقة، مثل الخصور الضيقة Taille de Guêpe وتايورات "البار" Bar وبعض القطع التي تذكّر بحقبة "نيولوك"New Look ، التي بصمت مختلف الأزياء، خاصة الجاكتات و المعاطف. وبرزت بقوة الفساتين الصيفية القصيرة التي طرزت بالدانتيلا والأحجار.

بدورها، أخذتنا دار "سكياباريلي"Schiaparelli إلى اتجاه مغاير جداً، حيث عكست معظم أزياء العرض التي صممها بارتراند غوين Bertrand Guyan ثقافة الأكل الفرنسي وطريقة العيش الفرنسية، من خلال رسومات الأواني الفاخرة وقطع الحلوى والخضار التي طبعت بها معظم فساتين العرض.

أماعرض المصمم جورج حبيقة، فقد كان ربيعياً باميتاز، غنياً بالألوان، حيث عكست ألوان فساتين السهرة الطويلة والمنسدلة التي غلبت على العرض كرم الطبيعة من خلال الالوان الربيعية والاقمشة المطبعة برسومات الزهور وحبيبات اللؤلؤ التي تذكر بقطرات الندى والتطريزات المتداخلية التي تذكر بعش العصافير.

في حين عكست تصاميم طوني ورد حركة الهواء والدخان حيث برز من خلال االتطريزات المتموجة والداكنة التي زينت بها حوافي فساتين السهرة الطويلة التي غلبت على العرض.