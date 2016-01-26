الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا مغبرا وغائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب أحيانا على بعض المناطق خاصة الساحلية والشمالية والجزر وقد تسقط بعض الأمطار الخفيفة شمالا والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة بوجه عام وقوية فوق البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة أحيانا على المناطق الداخلية مع انخفاض آخر في درجات الحرارة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 15 - 25 / 35 كم / ساعة على اليابس، ومن / 25 - 40 / 50 كم/ساعة على البحر بوجه عام.

البحر .. مضطرب الى شديد الاضطراب أحيانا .. بارتفاع من قدمين إلى 4 و 5 أقدام قرب الساحل ومن 6 إلى 8 و10 أقدام بالعمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الثانية و55 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الثامنة 46 دقيقة صباحا.

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> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 24 17 85 35 .

> دبي 24 18 85 30 .

> الشارقة 23 17 80 30.

> عجمان 23 16 80 30.

> أم القيوين 23 15 80 30 .

> رأس الخيمة 24 14 75 30 .

> الفجيرة 26 18 80 40.

> العين 24 16 85 25 .

> ليوا 24 15 90 25 .

> الرويس 23 16 85 30 .

> السلع 23 16 85 25.

> دلما 22 19 85 35 .

> طنب الصغرى 22 19 80 40 .

> طنب الكبرى 22 19 80 40 .

> أبوموسى 23 16 80 45.