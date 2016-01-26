النيابة تفرغ اسطوانة إهانة مراسل برنامج فاهيتا وأحمد مالك للشرطة

تواصل نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى التحقيق فى بلاغ وزارة الداخلية ضد مذيع برنامج أبله فاهيتا، والفنان أحمد مالك بالإساءة للشرطة.

كما أمرت النيابة باستدعاء مدير الشئون القانونية بوزراة الداخليه للاستماع لأقواله، كما قرر المستشار ضياء نجم الدين مدير نيابة قصر النيل تفريغ اسطوانة مدمجة مرفقة بالبلاغ تتضمن فيديو لشادى وأحمد مالك يسخران فيه من الشرطة بتوزيع بلالين على المجندين بميدان التحرير على شكل واقى ذكرى.

وكانت وزارة الداخلية قد تقدمت صباح اليوم الثلاثاء، ببلاغ تتهم فيه شادى حسين مراسل برنامج أبلة فاهيتا، والممثل أحمد مالك عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ويظهر فيه سخريته للشرطة فى ذكرى الاحتفال بعيدها أمس، وذلك بتوزيع بلالين على شكل عضو ذكرى على المجندين للسخرية منهم.

- مواقع التواصل تثأر للشرطة من أحمد مالك وشادى حسين بهشتاج "العسكرى الغلبان"

>