فوائد الكاكا للمعدة .. تنظف الأمعاء وتسهل الهضم

فوائد الكاكا للجسم والصحة والنشاط

"الكاكا" أحد أنواع الفاكهة المظلومة، والتى على الرغم من فوائدها العظيمة للجسم والصحة، إلا أنها ليست الفاكهة المفضلة للكثيرين، ولو علموا فوائدها ما تركوها!

الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد أوضح خلال حديثه، أن الكاكا من أفضل أنواع الفاكهة على الإطلاق، رغم أن البعض لا يفضلها إلا أنها تمد الجسم بالكثير من العناصر والفيتامينات، ومن أفضل محتوياتها هى مضادات الأكسدة، فهى تعمل على منع تأكسد الخلايا والحفاظ على شباب الجسم، كذلك تحتوى على عناصر مفيدة بشكل خاص للأمعاء وحركة المعدة.

فوائد الكاكا للمعدة والأمعاء

وتابع أستاذ الجهاز الهضمى حديثه، موضحا أن هذا النوع من الفاكهة لذيذ فى مذاقه ويمكن تناوله للحد من مشكلات معوية كثيرة يعانى منها البعض، خاصة حالات العسر الهضمى والتلبك، وتناول الكاكا يقى القولون من الكثير من المشكلات.

وأوضح الدكتور محمد أنها فاكهة ينصح بتناولها خلال الطقس البارد، لأنها تعطى شعورا بالدفء والطاقة، كما أنها مفيدة فى تنظيف المعدة من بعض الكائنات الغير صحية كالبكتيريا، كما أنها هادئة ومفيدة للأمعاء، ولا تسبب التهابها أو مشكلات بها على العكس فهى لطيفة وباردة، لذا ينصح بتناولها كبديل لبعض أنواع الفاكهة التى تزيد من حرقة المعدة، وتساعد المعدة على العمل بشكل جيد، وعلى القيام بعملية الهضم والامتصاص بشكل سليم وطبيعى وهى من أبرز مميزاتها.