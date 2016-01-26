محلل روسي: موسكو لا تصر على مشاركة الأكراد في المعارضة السورية

قال فيتشيسلاف ماتوزوف،المحلل السياسي الروسي، إن موسكو لا تصر على مشاركة الأكراد في مؤتمر جنيف للمعارضة السورية، مشيرًا إلى تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف بأن موسكو لا تفرض حضور الأكراد ضمن وفد المعارضة.

وأضاف «ماتوزوف»، خلال لقاء له على فضائية “الغد العربي”، مع الإعلامية دينا الوكيل، أن برغم كون الأكراد جزء من الشعب السوري إلا أن روسيا لن تعرقل المفاوضات من أجل الضغط لإشراكهم، موضحًا أنه غياب الأكراد عن المفاوضات غير جيد.

وأوضح أن أحد نقاط الخلاف هي وجود “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” في وفد المفاوضات، مؤكدًا أنه إذا تقرر وقف إطلاق النار فإن “أحرار الشام” لن تحضر حتى لا تسلم بالقرار، لافتًا إلى أن موسكو لن توقف شن غاراتها الجوية ضد ما وصفه بـ “القوى المخربة”.