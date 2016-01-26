وليد سليمان يحصل على الجرعة الثانية من البلازما

يحصل وليد سليمان لاعب النادي الأهلي اليوم الثلاثاء على الحقنة الثانية من جرعات البلازما التي يستخدمها للتخلص من إصابته بإلتواء في الكاحل .

وأكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أن اللاعب يتبقى له حقنة ثالثة وأخيرة في برنامج العلاج الذي يمتد لعدة أسابيع.

وتعرض سليمان للاصابة في مباراة اتحاد الشرطة وغاب عن مباريات فريقه أمام المقاولون العرب والإسماعيلي والاتحاد السكندري .

وأعلن الجهاز الطبي للأهلي عن غياب سليمان من 4 لـ6 أسابيع منذ المباراة التي أقيمت يوم 7 يناير الحالي.

وقد يغيب سليمان عن لقائي إنبي والزمالك في الدوري يومي 3 و9 فبراير المقبل.