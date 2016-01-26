لجنة المسابقات تكشف لـ في الجول.. سبب إيقاف ميدو وميمي عبد الرازق

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لـFilGoal.com إن قرار إيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك مباراة واحدة يأتي بسبب "محاولته اقتحام غرفة خلع ملابس سموحة".

وصرح حسين أن هذا الوصف لما حدث كان السبب في قرار لجنة المسابقات بإيقاف مدرب الزمالك لمباراة واحدة.

وأكمل "ما فعله ميدو يشبه ما فعله حسام حسن في مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري. وتم إيقاف حسام وقتها أيضا".

وكان ميدو قد صرح بأنه سيستأنف ضد قرار إيقافه. اقرأ تصريحات أحمد حسام.. (اضغط هنا).

ويأتي حديث عامر حسين بعد مباراة الزمالك وسموحة والتي بعدها قررت لجنة المسابقات إيقاف ميدو لمباراة وميمي عبد الرازق لـ4 مباريات.

وأوضح حسين "أوقفنا ميمي عبد الرازق لأن حكم المباراة كتب في تقريره أنه وجه سبابا لطاقم التحكيم".

وشدد "ماذا ينتظر بعد ذلك؟".

وصرح ميمي عبد الرازق لـFilGoal.com أن الإيقاف لن يعيقه عن القيام بعمله، مؤكدا أنه قرارا ظالما لكنه سيجلس خلف الدكة في المدرج القريب من الملعب. (التفاصيل)