ميمي لـ في الجول: إيقافي 4 مباريات؟ ظلم، والجلوس في المدرج ' أحلى '

بنبرة غاضبة، قال ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة إن قرار إيقافه أربع مباريات "ظلم ظلم ظلم".

وكانت أزمة قد نشبت بعد المباراة مما استوجب قرار لجنة المسابقات بإيقاف ميمي عبد الرازق المدير الفني لسموحة أربع مباريات وميدو مباراة واحدة. (التفاصيل)

أضاف ميمي لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لم أتطرق للحكم بأي لفظ.. وكتب في تقريره إنني رجل محترم.. أشعر بالظلم فأنا لست إبن البطة السوداء".

"يريدون عمل وقيعة بيني وبين مجلس الإدارة لإثبات أنني لست جديرا بتدريب سموحة.. لكن أنا لن يفرق معي سأدير المباريات من المدربج".

وتابع "بالعكس، القعدة في المدرج أحلى.. هجيب كرسي وأحطه فوق دكة اللاعبين.. المدرج أصلا لازق في الدكة، حتى لو هقود المباراة من فوق عمود نور.. هلعب وهعمل كل اللي عليا".

وأشار المدرب صاحب الـ55 عاما "بعض المحللين متربصين بميمي عبد الرازق، تركوا كل المباراة وكل شيء فعلته والتطوير وتحدثوا عن أمور تافهة ويهاجمونني باستمرار".

"أنا رجل كبير.. لا أحتاج شيء من الدنيا.. أريد أن أعمل وأساعد فريقي سموحة".

وأردف قائلا "لم أفعل شيء في مباراة الزمالك إلا أنني رفعت رأسي لفوق، وقلت أنتم ظلمة".

وأتم "سمعت أحد يقول لازم يتعاقب.. أنا لم أتلفظ بأي لفظ لمحمد صباحي الحكم لأنه صديقي جدا وقرار إيقافي ظالم جدا".

سموحة يتظلم

وفي سياق متصر قرر عاطف حنفي مدير الكرة بنادي سموحة تقديم تظلم لاتحاد الكرة بسبب إيقاف ميمي عبد الرازق.

وقال عاطف حنفي: "هل جملة أنت عملت كل شيء لكي تجعل الزمالك يفوز للحكم تستوجب أربع مباريات؟"

وأضاف "سنتظلم ضد العقوبة القاسية".

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