على عبد العال: ناقشنا عودة السياحة الروسية ومكافحة الإرهاب مع رئيس "الدوما"

رحب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، برئيس مجلس الدوما الروسى سيرجى ناريشكين، خلال زيارته للبرلمان المصرى، وتابع: "هذه زيارة ناجحة من رئيس برلمان روسى صديق للشعب المصرى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفى، أنه تمت مناقشة كثير من القضايا ذات الطابع الاقتصادى والسياسى وتم الاتفاق على كثير من الحلول لها".

وتابع: "كانت هناك مناقشات ما بين الجانبين، سواء فيما يتعلق بزيادة عدد السياح الروس إلى مصر، واستئناف رحلات الطيران الروسية إلى مصر، وأيضا بعض القضايا المتعلقة بالوضع فى الشرق الأوسط، كالوضع فى سوريا وبعض المناطق الآخرى، وكان هناك تطابق فى وجهات النظر بشأن إيجاد حل سلمى للقضية السورية".

وحول محاربة ومكافحة الإرهاب، قال "عبد العال": اتفقنا على أن الإرهاب لا وطن له ولا دين ويجب القضاء عليه، ولا تفاوض مع الإهاب، ولابد من تضافر كل الجهود سواء على المستوى الاقليمى أو الدولى".

واستطرد قائلاً: "أكدنا على أهمية الدبلوماسية البرلمانية الروسية المصرية، واتفقنا على تبادل الزيارات بين البرلمان المصرى والبرلمان الروسى، وإنشاء لجنة للصداقة البرلمانية المصرية الروسية، ووجه رئيس مجلس الدوما الروسى دعوة لأعضاء البرلمان المصرى لزيارة روسيا فى الوقت القريب".



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