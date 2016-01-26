بالصور.. نواب مركز طنطا بالغربية يفتتحون محطة صرف صحى قرية "تلبنت قيصر"

شارك الدكتور سمير الخولى، والدكتور عبد المنعم شهاب، والمهندس على عز، أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، فى افتتاح محطة صرف صحى قرية تلبنت قيصر التابعة لدائرة المركز.

كان النواب قد تابعوا على مدار يومين، أعمال الشركة المنفذة لمحطة الصرف الصحى بقرية تلبنت قيصر التابعة لدائرة المركز، لاستكمال التوصيلات النهائية بالمحطة ، حتى انتهت تركيب التوصيلات النهائية للمحطة ، وتم استلامها رسميا اليوم من خلال إقرار التسلم من قبل الهيئة العامة للصرف الصحى، بحضور نواب الدائرة.

يذكر أن نواب المركز يجتمعون غدا الأربعاء بمحافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر لعرض مشاكل الدائرة بحضور السكرتير العام ، ووكلاء الوزارة المعنيين.



>