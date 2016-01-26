أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

طرق للتخلص من آثار حب الشباب..أهمها خلاصة الصبار وخل التفاح

Google+ Print
طرق للتخلص من آثار حب الشباب..أهمها خلاصة الصبار وخل التفاح طرق للتخلص من آثار حب الشباب..أهمها خلاصة الصبار وخل التفاح
حب الشباب من المشكلات التى تؤرق صاحبها سنوات طويلة، وقد يعانى فى فترات الشباب والمراهقة من التهابها وتوهجها، ولكن وبعد فترة، قد تترك علامات وآثارا مزعجة، وتظل على سطح البشرة تشوه مظهرها الخارجى لاختلاف لونها عن لون باقى الجلد.

أسباب آثار حب الشباب
>الدكتورة نسرين عماد أخصائية الأمراض الجلدية، أوضحت خلال حديثها أن الآثار والعلامات هى المشكلة الأكبر التى تلى علاج البثور، لأنها ثابتة على البشرة لا يتغير لونها بل على العكس قد يحدث أن تزيد حدتها مع تقدم العمر دون أن تتلاشى، والمشكلة أن اللون يتباين بينها وبين باقى لون أجزاء الجسم، فقد تكون العلامات فاتحة أو غامقة أو متعرجة.

وتابعت أخصائية الجلدية حديثها مؤكدة على أنها تنتج عن الكثير من الأسباب، منها الخطأ فى علاج البثور فى فترة التهابها، وعدم إكمال كورس علاج الحبوب لآخره، كذلك قد يكون السبب ناتج عن كثرة العبث وتقشير البثور فى فترة سابقة من فترات توهجها، أو بسبب التعرض الزائد للشمس وعدم العناية بالبشرة لفترات طويلة.


>ونصحت الدكتورة نسرين بضرورة أن يهتم كل من يعانى تلك الآثار، بتنظيف الوجه يوميا والعناية الفائقة به بشكل دورى مع استشارة مختص، والتركيز على مستخلص الصبار الطبيعى بفتحه ودهان الوجه به لفائدته فى التئام وتوحيد لون الجلد، كذلك الاهتمام بدهان خل التفاح مضافا إليه اللبن والعسل كوسيلة لإزالة تلك الآثار أيضا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365