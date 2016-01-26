طرق للتخلص من آثار حب الشباب..أهمها خلاصة الصبار وخل التفاح

حب الشباب من المشكلات التى تؤرق صاحبها سنوات طويلة، وقد يعانى فى فترات الشباب والمراهقة من التهابها وتوهجها، ولكن وبعد فترة، قد تترك علامات وآثارا مزعجة، وتظل على سطح البشرة تشوه مظهرها الخارجى لاختلاف لونها عن لون باقى الجلد.

أسباب آثار حب الشباب

>الدكتورة نسرين عماد أخصائية الأمراض الجلدية، أوضحت خلال حديثها أن الآثار والعلامات هى المشكلة الأكبر التى تلى علاج البثور، لأنها ثابتة على البشرة لا يتغير لونها بل على العكس قد يحدث أن تزيد حدتها مع تقدم العمر دون أن تتلاشى، والمشكلة أن اللون يتباين بينها وبين باقى لون أجزاء الجسم، فقد تكون العلامات فاتحة أو غامقة أو متعرجة.

وتابعت أخصائية الجلدية حديثها مؤكدة على أنها تنتج عن الكثير من الأسباب، منها الخطأ فى علاج البثور فى فترة التهابها، وعدم إكمال كورس علاج الحبوب لآخره، كذلك قد يكون السبب ناتج عن كثرة العبث وتقشير البثور فى فترة سابقة من فترات توهجها، أو بسبب التعرض الزائد للشمس وعدم العناية بالبشرة لفترات طويلة.

>ونصحت الدكتورة نسرين بضرورة أن يهتم كل من يعانى تلك الآثار، بتنظيف الوجه يوميا والعناية الفائقة به بشكل دورى مع استشارة مختص، والتركيز على مستخلص الصبار الطبيعى بفتحه ودهان الوجه به لفائدته فى التئام وتوحيد لون الجلد، كذلك الاهتمام بدهان خل التفاح مضافا إليه اللبن والعسل كوسيلة لإزالة تلك الآثار أيضا.