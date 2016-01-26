أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الليلة| أميرة بدر تُناقش دور نائبات البرلمان في «أنا والناس» على «الحياة 2»

Google+ Print
الليلة| أميرة بدر تُناقش دور نائبات البرلمان في «أنا والناس» على «الحياة 2» الليلة| أميرة بدر تُناقش دور نائبات البرلمان في «أنا والناس» على «الحياة 2»

الإعلامية أميرة بدر

كتبت – إنجي لطفي

تطرح الإعلامية أميرة بدر، في حلقة اليوم الثلاثاء، في برنامجها “أنا والناس”، المذاع على “قناة الحياة 2″، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عددًا من التساؤلات حول الدور الذي سيقوم به النائبات تحت قبة البرلمان ودخول 89 نائبة، وهي نسبة لا مثيل لها في تاريخ البرلمان المصري.

وتتضمن الأسئلة التي من المقرر أن تطرحها “بدر”،” غياب القوانين المنصفة للمرأة وللأسرة المصرية، ما دور النائبات في حل هذه المشاكل، هل ستظل المنظومة الاجتماعية تعاني من قوانين لا تقعل ولا تنصف أصحابها، وكيف سيرد النائبات الجميل للشعب الذي اختارهن لضمان حياة اجتماعية أفضل؟.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا