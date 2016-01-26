الليلة| أميرة بدر تُناقش دور نائبات البرلمان في «أنا والناس» على «الحياة 2»

كتبت – إنجي لطفي

تطرح الإعلامية أميرة بدر، في حلقة اليوم الثلاثاء، في برنامجها “أنا والناس”، المذاع على “قناة الحياة 2″، في تمام الساعة التاسعة مساءً، عددًا من التساؤلات حول الدور الذي سيقوم به النائبات تحت قبة البرلمان ودخول 89 نائبة، وهي نسبة لا مثيل لها في تاريخ البرلمان المصري.

وتتضمن الأسئلة التي من المقرر أن تطرحها “بدر”،” غياب القوانين المنصفة للمرأة وللأسرة المصرية، ما دور النائبات في حل هذه المشاكل، هل ستظل المنظومة الاجتماعية تعاني من قوانين لا تقعل ولا تنصف أصحابها، وكيف سيرد النائبات الجميل للشعب الذي اختارهن لضمان حياة اجتماعية أفضل؟.