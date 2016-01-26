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وزير الري العراقي يصل القاهرة لبحث التعاون بين البلدين

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وزير الري العراقي يصل القاهرة لبحث التعاون بين البلدين وزير الري العراقي يصل القاهرة لبحث التعاون بين البلدين

وصل مطار القاهرة الدولي، المهندس محسن الشمري، وزير الموارد المائية العراقي، قادمًا على رأس وفد في زيارة لمصر تستغرق 5 أيام، والتي يبحث خلالها دعم علاقات التعاون بين والعراق .

ومن المقرر أن يلتقي “الشمري”، خلال زيارته مع عددٍ من كبار المسئولين والشخصيات من بينهم:” الدكتور حسام مغازي”، وزير الموارد المائية والري، لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والعراق في مجالات الري، والاستفادة من الخبرات المصرية في تنمية وتدريب الكوادر العراقية خاصةً في مجالات الصرف الزراعي، وصيانة القنوات المائية والتشغيل والصيانة لمحطات الصرف، وجودة التحاليل المختبرية لمواجهة المخاطر البيئية.

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