الأهلي يكرم جيلبرتو وفلافيو

قرر عبد العزيز عبد الشافي مدير قطاع الكرة بالنادي الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني إقامة حفل تكريم للثنائي الأنجولي سيبستياو جيلبرتو وأمادو فلافيو.

وكان الثنائي الأنجولي قد لعبا للأهلي في فترة سابقة وحققوا عدة ألقاب منها الفوز بدوري أبطال أفريقيا 3 مرات والدوري المصري وكأس السوبر الإفريقية وكأس مصر وكأس السوبر المصري والوصول للمركز الثالث بكأس العالم للأندية.

ويتواجد جيلبرتو وفلافيو في القاهرة حاليا لإنهاء بعض الأعمال الخاصة بهما، ومن المقرر أن يحضرا مواجهة أنجولا لكرة اليد ضد تونس الأربعاء، ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والتي تقام في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وسيحضر الثنائي الأنجولي إلى مران الأهلي صباح الخميس ثم يعقد زيزو مأدبة غداء لهما يحضرها الجهاز الفني ولاعبو الفريق الأول.

الجدير بالذكر أن التكريم للثنائي الأنجولي جاء بسبب جهودهما مع الفريق خلال فترة احترافهما بالنادي الأهلي حيث احترف جيلبروتو للأهلي من 2002- 2010 وفلافيو من 2005 إلى 2009 والمساهمة في تتويج النادي بالبطولات على الصعيد المحلي والقاري.