روحاني: تحقيق نمو اقتصادي بالشرق الأوسط وسيلة للتغلب على التطرف

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الثلاثاء، إن تحقيق نمو اقتصادي في الشرق الأوسط أمر مهم للتغلب على التطرف مروجًا لبلاده كمحور تجاري إقليمي وأحد أعمدة الاستقرار.

ويقوم روحاني بزيارة تستمر 4 أيام لإيطاليا وفرنسا ويسعى لإعادة العلاقات مع الغرب بعد أسبوعين من رفع العقوبات المفروضة على طهران تماشيا مع الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى العالمية العام الماضي.

وأعلنت إيطاليا اتفاقات تجارية حجمها نحو 17 مليار يورو (18.4 مليار دولار) مع إيران يوم الاثنين، وهناك عقود ضخمة أخرى وشيكة مع فرنسا مما يعكس حرص دول الاتحاد الأوروبي على الاستفادة من تحسن العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية.