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«الحياة» تُعلن عن بداية الموسم الثاني من «مذيع العرب»

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«الحياة» تُعلن عن بداية الموسم الثاني من «مذيع العرب» «الحياة» تُعلن عن بداية الموسم الثاني من «مذيع العرب»

محمد سمير، رئيس تلفزيون الحياة

كتبت – إنجي لطفي

أعلنت شبكة “تلفزيون الحياة”، عن بداية العد التنازلي لبداية تصوير الموسم الثاني من برنامج المسابقات “مذيع العرب” خلال الفترة المقبلة، على أن تبدأ مرحلة التصفيات، واختيار المشاركين خلال الشهر الجاري من خلال جولات في عدة بلدان عربية، أو من خلال الموقع الرسمي للبرنامج لإتاحة الفرصة لأكبر عددٍ ممكن من المواهب الحقيقة للمشاركة في الموسم الجديد.

وأكد محمد سمير، رئيس شبكة تلفزيون الحياة، أن برنامج “مذيع العرب” في موسمه الأول حقق نجاحًا كبيرًا، ومن المنطقي بداية الموسم الثاني في موعده المحدد، حيث اثبت البرنامج أنه مختلف تمامًا عن برامج اكتشاف المواهب الأخرى، من حيث المضمون والفكرة التي سوف تساهم كثيرًا في خلق جيل جديد من الإعلاميين.

وأضاف “سمير”، أنه سيتم تطوير الموسم الثاني، وسنعلن خلال أيام عن أسماء لجنة التحكيم، كما أن البرنامج اثبت مدى مصداقيته من حيث التعاقد مع الفائز الأول “خليل جمال”، والفائز الثالث “ممدوح الشناوي”، وتقديمها سويًا برنامجًا نجاحًا بعنوان “خلاصة الكلام”، الذي قدما من خلاله شكلًا جديدًا للبرامج الشبابية، والتي جذبت شريحة كبيرة من الجمهور خاصة بعد الأفكار الجريئة التي قدموها على مدار حلقات البرنامج، كما أتاح “مذيع العرب” الفرصة لمذيعين آخرين وصلوا للتصفيات النهائية، ويعملون حاليًا في مؤسسات إعلامية كبيرة.

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