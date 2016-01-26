للوقاية من البروستاتا.. أكلات وطرق طهى صحية.. اعرفها واحمى نفسك

أسلوب حياة صحى للوقاية من البروستاتا

لا يوجد رجل أو شاب فى وقاية تامة من البروستاتا وأمراضها المختلفة، ومن يعتقد بأن مشكلاتها لا تظهر إلا بعد الأربعين فهو مخطئ، فبعض الأعراض والمشكلات المرضية لها أصبحت تصيب الشباب قبل عمر الثلاثين وبنسب غير قليلة.

هذا ما أكد عليه الدكتور محمد عبده أخصائى الذكورة، موضحا أن البروستاتا يمكن أن تصيب الرجل فى أى عمر، ولكن تزيد حدة تضخماتها بعد عمر الأربعين وهو ما رسخ هذه الفكرة الخاطئة فى عقول الكثيرين.

وتابع موضحا أن الكثير من الخطوات يمكن للرجل أن يتخذها ليقى نفسه من مشكلات البروستات، سواء من احتقانها أو تضخمها أو حتى أورامها، وذلك بالعيش بأسلوب حياة صحى، وممارسة الحياة الجنسية بشكل سليم ومعتدل، وتناول طعام يقلل من نسب الإصابة، والاعتياد على طرق طهى صحية تقى من المشكلات الصحية.

طرق طهى وأطعمة للوقاية من البروستاتا

ومن أبرز المأكولات وطرق الطهى الصحية التى تقى من الإصابة، يذكرها أخصائى الذكورة تفصيلا موضحا أن تناول الفاكهة والخضروات الأورجانيك أو العضوية التى لا تضاف إليها المبيدات من أهم سبل الوقاية، كذلك استبدال أى مادة دهنية فى الطهى والطبخ بزيت الزيتون الصحي، كذلك تناول حفنة من المكسرات المفيدة لصحة الرجل حوالى مرتين أسبوعيا، مع التركيز على اتباع طرق الطبخ البسيطة التى تعتمد على السوتيه، والمسلوق.

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