صور| غدًا فتح قناطر إسنا القديمة جنوب الأقصر بعد غلقها لشهر ونصف

أعلن المهندس جوزيف حلمى رزق الله، مدير عام قناطر إسنا الجديدة بجنوب الاقصر، عن فتح القناطر لمرور السيارات والمركبات ابتداءًا من غدًا، الأربعاء، بعد انتهاء أعمال الصيانه من قبل الشركة المنفذه للمشروع ،بعد غلقه منذ أكثر من شهر ونصف.

وأضاف أنه تم إزالة جميع الحواجز المرورية المانعة للمرور وجاري تسليم كوبرى القناطر لإدارة مرور إسنا لتأمين مرور السيارات والمركبات.

وفيما يخص فتح قناطر إسنا القديمة بصفة دائمة أمام الفنادق العائمة والمراكب والدهبيات، أشار رزق إلى أن محافظ الأقصر محمد بدر أكد انه سوف يخاطب وزير الرى ومديرية أمن الأقصر علي إمكانية فتحها في أوقات معينة لمرور السيارات.

وكان محافظ الأقصر قد قام بجولة تفقدية للقناطر وبرفقته محمد سليمان، رئيس المركز، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة للتاكد من سلامتها وأمر بضرورة تجميل القناطر وتطوير اللوحات الارشادية ووضع العلامات المرورية عليها.