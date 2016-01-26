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الشركة المنتجة لـ «فاهيتا» تتبرأ من فيديو شادي: مسؤولون فقط عن محتوى البرنامج

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الشركة المنتجة لـ «فاهيتا» تتبرأ من فيديو شادي: مسؤولون فقط عن محتوى البرنامج الشركة المنتجة لـ «فاهيتا» تتبرأ من فيديو شادي: مسؤولون فقط عن محتوى البرنامج

 

مراسل فاهيتا

أصدرت الشركة المنتجة لبرنامج أبلة «فاهيتا»، بيانًا صحفيًا، تبرأت خلال نصه من الفيديو الذي نشره مراسل البرنامج «شادي حسين» عبر موقع «فيس بوك» وهو يسخر من احتفال الشرطة بميدان التحرير في الذكرى الخامسة لذكرى ثورة يناير،الأمر الذي اعتبره البعض إهانة للشرطة.

وجاء نص البيان كالتالي:  بمناسبة الفيديو الذي تم تداوله، منذ أمس، علي مواقع التواصل الإجتماعي في صورة تقرير أعده وقدمه السيد شادي أبو زيد وتضمن ما لا يمكن قبوله من محتوى مسيئ ينافي الآداب والأخلاقيات العامة ولا يتحلي بالمسؤولية والاحترام الواجب فإن أسرة برنامج ” أبلة فاهيتا ” والشركة المنتجة له تؤكد للجمهور المصري وللوسط الإعلامي وللسلطات العامة أنها لا يربطها بالسيد شادي أية علاقة خارج ما كان يؤديه من عمل بالبرنامج .. وليس لها رابط أو علاقة بأفعاله ومواقفه الشخصية.

وتؤكد الشركة المنتجة وأسرة البرنامج أن السيد المذكور لا يمثلهما .. وأن دوره كان ينحصر في كونه مراسلاً خارجياً يعمل وفق إطار محدد وأن الشركة مسؤولة فقط عما يعرض من محتوى في البرنامج الذي تنتجه وأنها تعتبر الفيديو المذكور لشادي بكل ما تضمنه من إساءات أمراً مرفوضا جملة وتفصيلا.

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