أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

العثور على مقبرة جماعية لضحايا قتلوا على أيدى المتشددين فى الرمادي

Google+ Print
العثور على مقبرة جماعية لضحايا قتلوا على أيدى المتشددين فى الرمادي العثور على مقبرة جماعية لضحايا قتلوا على أيدى المتشددين فى الرمادي

>عثرت القوات العراقية على مقبرة جماعية تضم رفات ما لا يقل عن 18 شخصا فى وسط مدينة الرمادي، لضحايا قتلوا على يد تنظيم داعش خلال سيطرته على المدينة التى استعادتها قوات عراقية نهاية الشهر الماضى .

وقال الرائد طارق عماد عبد الكريم من الشرطة لفرانس برس الثلاثاء "عثرنا امس على مقبرة جماعية فى منطقة الجمعية وسط مدينة الرمادي" الواقعة على بعد مئة كيلومتر غرب بغداد.

وتابع "حتى الان قمنا بنقل 18 جثة، خمسة منها لعناصر فى الشرطة، والبحث جار عن ضحايا اخرين"، مضيفا "نتوقع وجود جثامين اربعين ضحية" فى المكان.

واكد شاكر احمد الحاج، مدير عام صحة محافظة الانبار التى تقع فيها الرمادي، لفرانس برس "قيام فرق طبية باخلاء عشرات الجثث لضحايا قتلوا بالرصاص فى الرأس او مقطوعى الرأس عثر عليها فى منطقة الجمعية" فى وسط الرمادي.

واضاف "حتى الان، رفعت عشرات الجثث متفسخة لرجال مدنيين واخرين من عناصر الشرطة"، مشيرا الى ان الفرق الطبية تواصل عملها "للبحث عن جثث ضحايا آخرين فى المقبرة ذاتها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365