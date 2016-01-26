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الزمالك يقيد رمزي خالد إفريقيا.. واللاعب لن يلحق بالانطلاقة

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الزمالك يقيد رمزي خالد إفريقيا.. واللاعب لن يلحق بالانطلاقة الزمالك يقيد رمزي خالد إفريقيا.. واللاعب لن يلحق بالانطلاقة

قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق قيد رمزي خالد لاعب الوسط المنضم حديثا من الاتحاد السكندري في القائمة الإفريقية.

وتأخر الزمالك في قيد رمزي خالد أملا في نجاحه بضم صلاح ريكو لاعب وسط اتحاد الشرطة لكن الأخير رفض التفريط في لاعبه.

وقام الزمالك بقيد رمزي خالد يوم الثلاثاء على أن يبدأ المشاركة من دور الـ16 خاصة أنه تم قيده بعد منتصف يناير مما يجبر الفريق الأبيض على دفع 500 دولار غرامة لقيده.

ويلعب الزمالك مع الفائز من مواجهة نيمبا الليبيري ضد دوالا الكاميروني ذهابا خارج أرضه أحد أيام 11، 12 و13 من شهر مارس المقبل على أن يكون العودة أحد أيام 18، 19، 20 مارس المقبل.

وإن عبر الزمالك دور الـ32 قد تكون مشاركة رمزي خالد الإفريقية الأولى أمام مواجهة محتملة للإفريقي التونسي.

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