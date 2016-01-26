أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

باكستان تحظر المواقع الإلكترونية الإباحية

Google+ Print
باكستان تحظر المواقع الإلكترونية الإباحية باكستان تحظر المواقع الإلكترونية الإباحية

>ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أنه تم حذف مئات الالاف من المواقع الإلكترونية الإباحية والروابط الخاصة بها ، وذلك عقب قرار الجهات المنظمة بحذفها .

وقال خورام مهران ، المتحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية " سوف يتم حذف نصف مليون رابط " واصفا المواقع الإباحية بانها تحوى " فاحشة افتراضية ".

وقال مهران إن المحكمة العليا طلبت من الهيئة حذف جميع روابط المواد الإباحية منذ أسبوعين فى أعقاب نظر قضية خاصة بهذا الشأن .

ويشار إلى أن بيع المواد الإباحية وعرض المواقع الإلكترونية الإباحية محظور فى باكستان ،ولكن التطبيق الضعيف لهذه الإجراءات يعنى أنه مازال يمكن مشاهدة هذه المواقع .

وأضاف مهران " سوف نتأكد من عدم دخول أى شخص لهذه المواقع ، وتأتى هذه الخطوة ، التى بدأ تنفيذها على الفور ، بعد عدة أشهر من محاولة حكومة الهند حجب المئات من المواقع الإباحية ، ولكنها اضطرت للتراجع عن قرارها خلال أيام عقب تعرضها لضغوط من نشطاء فى مجال الإعلام الرقمى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365