باكستان تحظر المواقع الإلكترونية الإباحية

>ذكرت تقارير اليوم الثلاثاء أنه تم حذف مئات الالاف من المواقع الإلكترونية الإباحية والروابط الخاصة بها ، وذلك عقب قرار الجهات المنظمة بحذفها .

وقال خورام مهران ، المتحدث باسم هيئة الاتصالات الباكستانية " سوف يتم حذف نصف مليون رابط " واصفا المواقع الإباحية بانها تحوى " فاحشة افتراضية ".

وقال مهران إن المحكمة العليا طلبت من الهيئة حذف جميع روابط المواد الإباحية منذ أسبوعين فى أعقاب نظر قضية خاصة بهذا الشأن .

ويشار إلى أن بيع المواد الإباحية وعرض المواقع الإلكترونية الإباحية محظور فى باكستان ،ولكن التطبيق الضعيف لهذه الإجراءات يعنى أنه مازال يمكن مشاهدة هذه المواقع .

وأضاف مهران " سوف نتأكد من عدم دخول أى شخص لهذه المواقع ، وتأتى هذه الخطوة ، التى بدأ تنفيذها على الفور ، بعد عدة أشهر من محاولة حكومة الهند حجب المئات من المواقع الإباحية ، ولكنها اضطرت للتراجع عن قرارها خلال أيام عقب تعرضها لضغوط من نشطاء فى مجال الإعلام الرقمى .