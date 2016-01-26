حرس الحدود يضبط فلسطينى بحوزته تمثالين أثريين يشتبه فى سرقتهم من المتاحف

واصل رجال حرس الحدود نشاطهم بكل اصرار وعزيمة فى التصدى للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بالدولة، وقد تمكنت عناصر حرس الحدود بالجيش الثانى الميدانى من ضبط فرد فلسطينى الجنسية وبحوزته تمثالين أثريين يشتبه فى سرقتهم من أحد المتاحف، كما تم دخول 1310 سيارة محملة بالبضائع المختلفة إلى منفذ كرم ابو سالم بإعتبارة المنفذ الشرعى لدخول البضائع لقطاع غزة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط فرد يستقل سيارة تحمل لوحات معدنية غير قانونية عثر بداخلها على بندقية آلية بالخزنة و273 طلقة آلية ولاب توب ونظارة ميدان و2 هاتف محمول، كما تم ضبط مخزن بداخله 121 جوال لنبات البانجو المخدر تزن أكثر من سته أطنان وثلاث عبوات لجوهر الأفيون المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام بمناطق أبو رديس و رأس غارب.

كما نجحت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية بالتعاون مع القوات الجوية من رصد وتدمير ثلاث عربات دفع رباعى و ضبط 8 سيارات لاند كروزر بدون لوحات معدنية تستخدم فى اعمال التهريب، كما تم ضبط 620 بندقيه خرطوش و 600 الف قرص لعقار الترامادول المخدر و 28050 قاروصة سجائر مسرطنة، والقبض على 42 فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية.

وفى نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عربة ربع نقل بدون لوحات معدنية يستقلها خمسة افراد وبحوزتهم (2) جهاز للكشف عن المعادن بمنطقة الشلاتين على الحدود المصرية السودانية.



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