مقتل 10 حوثيين خلال استهداف طيران التحالف منزل قادة أحد المتمردين بالجوف

لقي 10 عناصر من ميليشيات الحوثي مصرعهم جراء استهداف طيران التحالف العربي منزل أحد قادة المتمردين في مديرية المطمة بمحافظة الجوف شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت مصادر في المقاومة الشعبية – حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء إن مقاتلات التحالف شنت غارات مكثفة خلال الساعات الماضية استهدفت معسكرات ومنشآت حيوية للميليشيات في صنعاء والجوف وذمار، حيث قصفت “دائرة الهندسة العسكرية” شمال شرقي صنعاء، ومخازن أسلحة كانت مخبأة في مبنى إدارة الأشغال العامة في ضاحية “بني مطر” بالعاصمة.

وأضافت المصادر أن التحالف قصف مواقع آليات عسكرية للميليشيات في جبل “هران” شمال مدينة ذمار وسط اليمن.

وفي تعز، أشارت المصادر إلى استمرار المواجهات بين القوات الموالية للشرعية من جهة والميليشيات من جهة آخرى في منطقة المسراخ جنوب مدينة تعز، مع استمرار القصف العشوائي من قبل الميليشيات على حي مستشفى الجمهوري في المدينة، بالإضافة إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة على جبهتي ذباب والوازعية جنوب غربي محافظة تعز.

وفي محافظة الضالع، أفادت المصادر بأن المقاومة الشعبية صدت هجوما لميليشات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة يعيس على جبهة مريس؛ ما أسفر عن سقوط قتلى بصفوف الحوثيين وضحايا بصفوف المقاومة.

أ ش أ