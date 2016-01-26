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«مصطفى محمود» أصغر كاتب يشارك في معرض الكتاب

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مصطفى محمود

يشارك الكاتب الشاب، مصطفى محمود، في الدورة السابعة والأربعين من معرض القاهرة الدولى للكتاب في أرض المعارض، المزمع عقده في يوم 27 يناير، بكتاب تحفيزى بعنوان «انتفاضة العملاق الداخلي»، عن دار الفؤاد للنشر والتوزيع.

ويعتبر مصطفى محمود هو أصغر كاتب يشارك في معرض القاهرة الدولي الكتاب، حيث أنه مازال يدرس في كلية التجارة.

وقال محمود إنه كتب هذا الكتاب ليوضح أن بداخلنا قدرات داخلية عظيمة منحنا الله إياها يمكننا أن نوقظها لنتمكن من التغلب على الصعاب و تحديات الحياة، ولأننا أصبحنا نرى الكثيرين من يخضعون إلى الفشل و يقضون حياتهم لا فائدة منها ومستسلمين لكل ما يحدث لهم زاعمين أن هذا قدرهم.

وأضاف:«بالفعل هناك شقاء و مصاعب في الحياة، ولكن هناك أيضًا روحك التي تستمدها من الله عز وجل، وقدرات بداخلك وكل ما عليك أن تيقظها وتحسن استغلالها حتى تتمكن من هذه العقبات، بل و تحدد مصيرك».

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