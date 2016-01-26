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"شباب بأمر الشعب" توفر سيارات لبيع لحوم وسلع غذائية مدعمة بالفيوم

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"شباب بأمر الشعب" توفر سيارات لبيع لحوم وسلع غذائية مدعمة بالفيوم "شباب بأمر الشعب" توفر سيارات لبيع لحوم وسلع غذائية مدعمة بالفيوم
للمرة الثانية خلال أسبوع استقبلت محافظة الفيوم سيارات متنقلة تابعة لحركة "شباب بأمر الشعب" لبيع اللحوم والسلع الغذائية المدعمة لمواطنى قرى ومراكز الفيوم.

وأشار المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم إلى أن هذه المبادرة تأتى فى إطار تفاعل منظمات المجتمع المدنى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشاد المحافظ بدور الحركة فى دعم السلع والمواد الغذائية والوقوف جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى حل مشكلات المواطنين البسطاء وتلبية احتياجاتهم، حيث يتم توزيع هذه السلع بالمناطق النائية والعشوائية، مشيراً إلى ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية مع الأجهزة التنفيذية، للمشاركة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأكد أن المحافظة ترحب بالمشاركة المجتمعية لكافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى، كما تحرص على تنفيذ خطة لدعم السلع والمنتجات الغذائية وفتح منافذ بمختلف أنحاء المحافظة لبيع اللحوم والسلع والمواد الغذائية بأسعار فى متناول الجميع.

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مصر 365