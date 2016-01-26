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محافظ البحر الأحمر يأمر بتشكيل لجنة لتقييم أسئلة امتحانات الرياضيات

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محافظ البحر الأحمر يأمر بتشكيل لجنة لتقييم أسئلة امتحانات الرياضيات محافظ البحر الأحمر يأمر بتشكيل لجنة لتقييم أسئلة امتحانات الرياضيات
أمر اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر بتشكيل لجنة لتقييم أسئلة امتحانات مادة الرياضيات، وعلى بعد اعتراض الطلاب على صعوبة امتحان الجبر، وكذلك اقتحام مديرية التربية والتعليم، بعد اعتراض موكب المحافظ بمدينة القصير من قبل الطلاب.

وبناء على قرار المحافظ، تم تشكيل لجنة لتقيم الامتحان اتخذت مديرية التربية والتعليم الإجراءات لتشكيل الجنة من موجهى مادة الرياضيات، وذلك لتحديد مطابقة أسئلة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية، كما أقرتها الوزارة.

كما سيتم يتم تصحيح عينة عشوائية مكونة من 200 ورقة إجابة لفرعى المادة لتحديد مؤشرات النتيجة، وبناء عليها يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وفنية بما يتناسب مع مصلحة الطلاب.

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