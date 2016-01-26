بالصور.. منتخب مصر يؤدى مرانه الثانى على استاد أسوان قبل ودية الأردن

أدى منتخب مصر لكرة القدم، تحت قيادة المدير الفنى الأرجنتينى هيكتور كوبر وأسامة نبيه المدرب العام، مرانه الثانى على استاد أسوان، صباح اليوم، الثلاثاء، وذلك ضمن المعسكر الودى المقام بمدينة أسوان، ويستمر حتى يوم 30 يناير الجارى فى إطار استعدادات الفراعنة لنيجيريا خلال شهر مارس المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالجابون 2017.

وشهد المران الصباحى إحماءات خفيفة وتمرينات الإطالة والجرى حول الملعب، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين، إضافة إلى تدريبات خاصة للمهاجمين والتى تألق فيها محمود كهربا، ومروان محسن، كما تم تدريب اللاعبين على التسديد من خارج منطقة الـ 18 على المرمى.

فيما أدى حراس المرمى مرانهم تحت إشراف المدرب أحمد ناجى، وفى نهاية المران تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين تألق خلاها حسام غالى وأحمد دويدار ومصطفى فتحى.



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