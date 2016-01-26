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الميكانيكا والكهرباء: نشر محطات الطوارىء بالبحيرة والإسكندرية لاستقبال مياه الأمطار

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الميكانيكا والكهرباء: نشر محطات الطوارىء بالبحيرة والإسكندرية لاستقبال مياه الأمطار الميكانيكا والكهرباء: نشر محطات الطوارىء بالبحيرة والإسكندرية لاستقبال مياه الأمطار

>أكد الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم نشر محطات الطوارئ بمحافظتى البحيرة والاسكندرية، حيث تم اعادة توزيعها بتحريك محطات الطوارئ بمحافظة كفر الشيخ والشرقية وجنوب غرب الدلتا،و إستكمال صيانة المحطات المتهالكة، لاستقبال مياه الأمطار .

وأضاف أبو زيد فى تصريحات صحفية اليوم أن حالة الطوارئ مستمرة بين الادارات، والمعدات للتحرك نحو أى اختناقات قد تتعرض لها المصارف الرئيسيه والفرعية وشبكات الصرف المغطي بسبب الأمطار، مشيراً الى تم الانتهاء من تطهير المصرف الخيري بالكامل وتشغيل محطة الطلمبات التي كانت قد تعرضت للغرق خلال موسم الامطار الذي تعرضت البلاد بنطاق محافظتى البحيرة والإسكندرية.

وأشار إلى تركيب وحدات طوارئ لسحب المياه من المحطات في حالة ارتفاع منسوب المياه، إلى أحواض الطرد، والانتهاء من إزالة 14 خازوق، فى طرد محطة المكس، وتشغيل الوحدة العاشرة بمحطة المكس، ونجاح تجربة الوحدة الحادية عشر.

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