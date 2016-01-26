لزيادة الوزن.. المربى هاتجوعك وتفتح نفسك

فوائد المربى لزيادة الوزن

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"كل مربى"، نصيحة تتردد على آذان الكثيرين ممن يعانون من النحافة الزائدة، ويرغبون فى زيادة الوزن للتمتع بقوام جيد ومتناسق، فهى من الأطعمة التى لها فوائد عديدة للجسم والصحة.>وعنها يتحدث الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، مؤكدا أنها من أفضل المأكولات التى تساعد بالفعل على زيادة الوزن بشكل خاص، وإمداد الجسم بالكثير من الفوائد بشكل عام، فهى تحتوى على العديد من العناصر المفيدة وفيتامين ب الهام للجسم، كذلك تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم الهام للعظام وتقوية الجسم.

وتابع الدكتور محمد موضحا أنها جزء من أنظمة التسمين، كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالنشاط، والقدرة على الحركة وبذل المجهود المضاعف، كذلك يمكن اعتبارها فاتح طبيعى للشهية، فيمكن تناولها للشعور بالجوع بعد فترة قصيرة لأكثر من مرة يوميا، لأنها مليئة بالسكريات وتنشط عمل المعدة والهضم.

سكريات وسعرات المربى العالية لزيادة الوزن

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>وتابع استشارى الأمراض الباطنية حديثه معددا فوائدها قائلا "يمكن للمربى أن تصبح علاجا للنحافة سريعا ومستمرا، نظرا لاحتوائها على كم هائل من السكريات التى تساعد على إمداد الجسم بالكثير من الكيلوات فى وقت قصير كذلك احتوائها على نوع من الفاكهة كالتين أو الفراولة أو المانجو أو المشمش والسكر مما يساعد على إمداد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية العالية، ويمكن تناولها بين الوجبات المتعددة يوميا".