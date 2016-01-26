أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لزيادة الوزن.. المربى هاتجوعك وتفتح نفسك

Google+ Print
لزيادة الوزن.. المربى هاتجوعك وتفتح نفسك لزيادة الوزن.. المربى هاتجوعك وتفتح نفسك
"كل مربى"، نصيحة تتردد على آذان الكثيرين ممن يعانون من النحافة الزائدة، ويرغبون فى زيادة الوزن للتمتع بقوام جيد ومتناسق، فهى من الأطعمة التى لها فوائد عديدة للجسم والصحة.

فوائد المربى لزيادة الوزن
>


>وعنها يتحدث الدكتور محمد عيسى استشارى الباطنة، مؤكدا أنها من أفضل المأكولات التى تساعد بالفعل على زيادة الوزن بشكل خاص، وإمداد الجسم بالكثير من الفوائد بشكل عام، فهى تحتوى على العديد من العناصر المفيدة وفيتامين ب الهام للجسم، كذلك تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم الهام للعظام وتقوية الجسم.

وتابع الدكتور محمد موضحا أنها جزء من أنظمة التسمين، كما أنها تعمل على إمداد الجسم بالنشاط، والقدرة على الحركة وبذل المجهود المضاعف، كذلك يمكن اعتبارها فاتح طبيعى للشهية، فيمكن تناولها للشعور بالجوع بعد فترة قصيرة لأكثر من مرة يوميا، لأنها مليئة بالسكريات وتنشط عمل المعدة والهضم.

سكريات وسعرات المربى العالية لزيادة الوزن
>


>وتابع استشارى الأمراض الباطنية حديثه معددا فوائدها قائلا "يمكن للمربى أن تصبح علاجا للنحافة سريعا ومستمرا، نظرا لاحتوائها على كم هائل من السكريات التى تساعد على إمداد الجسم بالكثير من الكيلوات فى وقت قصير كذلك احتوائها على نوع من الفاكهة كالتين أو الفراولة أو المانجو أو المشمش والسكر مما يساعد على إمداد الجسم بالكثير من السعرات الحرارية العالية، ويمكن تناولها بين الوجبات المتعددة يوميا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365