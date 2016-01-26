بالصور.. علماء يبتكرون شريحة مرنة من "النانو فيبر" للكشف عن سرطان الثدى

نجح فريق من العلماء اليابانيين والأمريكيين فى ابتكار جهاز استشعار حديث من النانو فيبر للكشف عن أورام الثدى السرطانية والذى يشبه القفازات الرقيقة ويوضع فى الأصابع.

ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة العلوم البريطانية نيتشر نانوتكنولوجى، تم ابتكار جهاز الاستشعار الحديث بواسطة تكنولوجيا "النانو" الحديثة، ويبلغ سمكه 3.4 ميكرومتر، وهذا أقل من نصف سمك لفافة المطبخ.

وأوضح العلماء من جامعة طوكيو اليابانية وجامعة هارفارد الأمريكية، أن التكنولوجيا الحديثة قد تكون قادرة على الكشف عن سرطان الثدى بصورة حساسة للغاية.

وأشار العالم تاكاو سومويا من جامعة طوكيو، إلى أن الجهاز الحديث يتكون من شريحة مرنة يمكن لفها مثل القماش يمكنها الكشف عن أورام الثدى بدقة.

وأضاف العلماء أنه فى المستقبل سنكون قادرين على الكشف عن الأمراض بواسطة الأحاسيس الملموسة بتكنولوجيا النانو فيبر لكن يجب أن تستخدم من قبل الأطباء ذوى الخبرة.