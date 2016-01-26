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بالصور.. علماء يبتكرون شريحة مرنة من "النانو فيبر" للكشف عن سرطان الثدى

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بالصور.. علماء يبتكرون شريحة مرنة من "النانو فيبر" للكشف عن سرطان الثدى بالصور.. علماء يبتكرون شريحة مرنة من "النانو فيبر" للكشف عن سرطان الثدى
نجح فريق من العلماء اليابانيين والأمريكيين فى ابتكار جهاز استشعار حديث من النانو فيبر للكشف عن أورام الثدى السرطانية والذى يشبه القفازات الرقيقة ويوضع فى الأصابع.

اليوم السابع -1 -2016

ووفقا للدراسة التى نشرت فى مجلة العلوم البريطانية نيتشر نانوتكنولوجى، تم ابتكار جهاز الاستشعار الحديث بواسطة تكنولوجيا "النانو" الحديثة، ويبلغ سمكه 3.4 ميكرومتر، وهذا أقل من نصف سمك لفافة المطبخ.

اليوم السابع -1 -2016

وأوضح العلماء من جامعة طوكيو اليابانية وجامعة هارفارد الأمريكية، أن التكنولوجيا الحديثة قد تكون قادرة على الكشف عن سرطان الثدى بصورة حساسة للغاية.

اليوم السابع -1 -2016

وأشار العالم تاكاو سومويا من جامعة طوكيو، إلى أن الجهاز الحديث يتكون من شريحة مرنة يمكن لفها مثل القماش يمكنها الكشف عن أورام الثدى بدقة.

اليوم السابع -1 -2016

وأضاف العلماء أنه فى المستقبل سنكون قادرين على الكشف عن الأمراض بواسطة الأحاسيس الملموسة بتكنولوجيا النانو فيبر لكن يجب أن تستخدم من قبل الأطباء ذوى الخبرة.

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