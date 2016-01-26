شركة أمريكية تطرح عقارا جديدا يقضى على الالتهاب الكبدى

أعلنت شركة أمريكية متخصصة فى صناعة الدواء طرح عقار دوائى يشفى من الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى" بنسبة 100% خلال فترة علاج تستمر ثلاثة أشهر.

وقالت شركة "أبفى" فى مؤتمر صحفى عقدته اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات معرض الصحة العربى بدبى إن الدواء الجديد يكافح النوع الجينى الأول والرابع لفيروس "سى"، وهو النوع الذى سجل معدلات إصابة كبيرة فى منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها حصلت على تراخيص لطرحه للمرضى من وزارات الصحة فى الإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين والسعودية ولبنان والأردن ومصر.

وقال الدكتور عبود بيجاني، نائب رئيس الشركة فى الشرق الأوسط، إن العقار الذى يحمل اسم "فيكيرا" أصبح متاحا للمرضى فى المنطقة العربية، وهو يعطى للمريض فى صورة أقراص، ودون أدوية مساعدة، على مدار ثلاثة أشهر، وهو آمن لمرضى الفشل الكلوى الحاد، وثبتت فعاليته فى القضاء على المرض بنسبة 100%.

وأضاف أن الدواء يعمل على منع خلايا الفيروس من الانقسام ويعمل على تفكيك عملية تكاثر الفيروس فى جسم المريض.

وقالت الدكتورة نيبال دهبة المدير الإقليمى للعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط بشركة "أبفي" إن مؤتمر الصحة العربى يوفر منصة تمنح مزودى خدمات الرعاية الصحية فرصة التعاون وتقديم أحدث الأدوات والابتكارات الطبية.

وأضافت: "تسعى الشركة لاستعراض آخر ما توصلت إليه من عقاقير طبية لعلاج أمراض الكبد والروماتيزم والجدوى الاقتصادية من استخدامها لترشيد الإنفاق الصحى مع الحفاظ على مستويات الفعالية للمريض"، لافتة إلى أهمية الدواء الجديد فى القضاء على الالتهاب الكبدى خصوصا وأن دول الشرق الأوسط تسجل معدلات إصابة مرتفعة به.

ويشارك فى معرض ومؤتمر الصحة العربى أكثر من 2500 شركة من 36 دولة من بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والهند وفرنسا، ويعد أكبر معرض للقطاع الصحى بالشرق الأوسط والثانى عالميا.