التأمينات: يجوز للموظف شراء مدة تأمينية 5سنوات ليحصل على كافة حقوقه بالمعاش

أكد أبو المجد عبداللاه القائم بأعمال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش، وتؤدي المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ فإذا كانت هناك مدة فعليه للمؤمن عليه تقدر بـ”خمس سنوات ” فيجوز شراء مدة مماثلة و بموجبها يكون للمؤمن عليه مدة تأمينية 10 سنوات، و هذا يستوجب استحقاقه كافة الحقوق التأمينية.

و أشار أبو المجد، أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة و لكن بشروط منها أن تكون سنوات كاملة، و أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي و كذلك ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية و ألا يزيد مجموع مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها عن الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي، التى لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات بإضافتها لمدة الاشتراك في التأمين.