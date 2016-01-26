بلاغ جديد للنائب العام يطالب بالتحقيق فى فيديو أحمد مالك المسىء للشرطة

>تقدم المحاميان أحمد الصفتى وحازم أمين، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مالك، وشادى حسين المذيع ببرنامج "أبلة فاهيتا"، يطالب بالتحقيق معهما فى واقعة الاستهزاء برجال الشرطة، عن طريق منحهم "واقى ذكرى" على هيئة "بلالين" فى ميدان التحرير خلال احتفالات 25 يناير.

وذكر البلاغ الذى يعد الثانى بعد بلاغ المحامى سمير صبرى أن مقطع فيديو ظهر فيه المشكو فى حقهما مهنئين رجال الشرطة فى 25 يناير وورد بالفيديو: "نزلنا نحتفل بعيد الشرطة أنا ومالك فى عز البرد، علشان محدش يزايد علينا، لن تصدق ماذا قدموا لرجال الشرطة فى 25 يناير 2016".

واستطرد البلاغ: السؤال الذى يثور الأن هل هذا ما يستحقه إخواننا من رجال الشرطة البواسل فى ذكرى عيدهم؟ هل هذا ما يستحقونه بعد تقديم أرواحهم فداءً للوطن، أليس ما قام به المشكو فى حقهم هو طريقة بذيئة لرد الجميل.

وأوضح البلاغ، أن المادة "302" من قانون العقوبات والتى تنص على "يعد قذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسند إليه العقوبات المقررة لذلك القانون، أو أوجب احتقاره بين أهل وطنه".

>وكان قد تقدم المحامى سمير صبرى، ببلاغ للنائب العام ضد أحمد مالك، وشادى حسين المذيع ببرنامج "أبلة فاهيتا" المذاع على قناة CBC، يطالب بالتحقيق معهما فى واقعة الاستهزاء برجال الشرطة عن طريق منحهم "واقى ذكرى" على هيئة "بلالين" فى ميدان التحرير خلال احتفالات 25 يناير.