أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تصريحات أحمد مرتضى منصور حول تعيين "إيناسيو" مديراً فنياً للزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر -
القاهرة أبوظبي: ما هو المطلوب من "إيناسيو" المدير الفني الجديد للزمالك .. أحمد مرتضى منصور -
أحمد مرتضى منصور تعليقاً على إيناسيو: المدرسة التدريبية البرتغالية لها بصمة جيدة في الزمالك -
القاهرة أبوظبي: تقرير عن "إيناسيو" المدير الفني الجديد لفريق الزمالك -
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور يرد على هزيمة نادي الزمالك ثلاث مرات متتالية -
فيديو| أبو ريدة: تلقيت تهديدات بالسجن.. ورفضت استخدام ورقة الـ«فيفا» -
سموحة يكشف سر رحيل أيمن أشرف وتوقيعه للأهلي -
كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ16 لبطولة الجونة للإسكواش -
فيديو| لاعب النصر السابق يهاجم كهربا: يجب معاقبته على تصرفه الغير أخلاقي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حفظ التحقيقات فى قضية استيلاء مكى وزير عدل الإخوان على أموال "فض المنازعات"

Google+ Print
حفظ التحقيقات فى قضية استيلاء مكى وزير عدل الإخوان على أموال "فض المنازعات" حفظ التحقيقات فى قضية استيلاء مكى وزير عدل الإخوان على أموال "فض المنازعات"
أمرت النيابة العامة بحفظ التحقيقات فى قضية اتهام أحمد مكى وزير العدل الأسبق فى عهد الإخوان بالاستيلاء على أموال لجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عمل فعلى، وذلك بناء على طلب مقدم من المستشار صفاء الدين اباظه قاضى التحقيق.

وسدد المستشار أحمد مكى وزير العدل -فى عهد الإخوان خلال فترة المعزول محمد مرسى- 129 ألف جنيه قيمة أموال حصل عليها فى صورة مكافآت شهرية تلقاها من وزارة العدل تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عملى فعلى، إلا أن مكى لم يحضر للموعد المحدد.

وأرسل مكى نجله لسداد المبلغ وتم إيداعه بمحكمة استئناف القاهرة وتأكد قاضى التحقيق من الموظف المختص بأن المبلغ تم سداده.

وامتنع مكى عن المثول للتحقيق للمرة الثالثة، وأرسل لقاضى التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة ما يفيد بأنه مريض وغير قادر على الحركة وحصل على توقيع من إحدى المستشفيات مزيلة بتوقيع لإحدى الأطباء، إلا أن قاضى التحقيق أصر على التحقيق معه وأرسل إليه طلبا أخيرا بمنزله بالإسكندرية، وفى حاله عدم الاستجابة سيتم إرسال طلب للنائب العام المستشار نبيل صادق لإبداء الرأى القانونى فى القضية.

واستمع المستشار أباظة إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفى وزارة العدل المعنيين بكافة الإجراءات المالية والإدارية فى هذا الشأن.

ويأتى التحقيق مع المستشار أحمد مكى فى ضوء بلاغ ورد به أن المستشار أحمد سليمان الذى عين وزيرا للعدل من بعده، كلفه بالعمل فى لجان فض المنازعات نظير مكافأة شهرية قدرها 7 آلاف جنيه، ودون أن يؤدى أحمد مكى أى عمل فعلى نظير هذه المكافأة المالية.

وكان المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتدب المستشار صفاء الدين أباظة للتحقيق مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل الأسبق فى حكومة جماعة الإخوان الإرهابية بناء على طلب النيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بلغت 129 ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أسند إليه المستشار أحمد سليمان الذى تولى حقيبة وزارة العدل خلفاً له، مهام العمل فى لجنة فض المنازعات.

وتعد تلك القضية هى الثانية التى يتولاها المستشار صفاء الدين أباظة حيث انتدب كقاضى للتحقيق فى البلاغات التى قدمت من نادى قضاة ولجنة الدفاع بنادى القضاة وعدد من أعضاء النادى، ضد المستشار زكريا عبد العزيز بعدما اتهمته تلك البلاغات باقتحام مقر أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أحمد مرتضى منصور: نادي الزمالك يمتلك ذخيرة من أفضل اللاعبين بمصر

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

القاهرة أبوظبي - أخر الأخبار الرياضية المصرية .. السبت 08 إبريل 2017

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"

مساء dmc - السيد البدوي: "كل من كون ثروت ومليارات من جيب المواطن المصري البسيط في جميع المجالات"