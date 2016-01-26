جيرفينيو يرحل عن روما إلى الصين

إنضم كواسي جيرفينيو لاعب روما رسميا إلى نادي هيبي فورتوني الصيني بمبلغ 15 مليون يورو.

وحسب تقرير نشره موقع (كالتشيو ميركاتو) متبوعا بصورة للاعب يمسك بقميص النادي الصيني فإن صاحب الـ28 عاما قد أصبح رسميا لاعبا لهيبي فورتوني.

وكان اللاعب الدولي الإيفواري قد انضم إلى روما في صيف 2013 قادما من أرسنال بناء على طلب من المدرب السابق للفريق رودي جارسيا وخلال تلك الفترة سجل اللاعب 26 هدف في 88 مباراة.

وكان لاعب أرسنال السابق على وشك الرحيل خلال الصيف الماضي إلى الدوري الإماراتي لكن الصفقة تعثرت بسبب مطالب اللاعب.

الجدير بالذكر أن العلاقة بين جيرفينيو ومدب الفريق الجديد لوتشيانو سباليتي قد توترت لسبب غير معروف لكن صحيفة "كوريري ديلو سبورت" كانت قد أوضحت في وقت سابق أن اللاعب لم يتدرب خلال أسبوعين أصيب خلالهم وطلب الرحيل عن الجيالوروسي.

ويأتي هذا في الوقت الذي ضم روما الإيطالي صاحب الأصول المصرية ستيفان الشعراوي لينضم لفريق المصري الآخر محمد صلاح.